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PSIM Babak Belur, Van Gastel Dipecat

PSIM Babak Belur, Van Gastel Dipecat
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Jean-Paul Van Gastel. Foto: psimjogjaid

jpnn.com - YOGYAKARTA - Awal musim Super League yang kelam membuat PSIM Yogyakarta mengambil langkah gila.

Baru mengarungi lima pertandingan Super League 2026/2027, Laskar Mataram sudah terperosok ke peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin.

Kondisi tersebut menjadi alarm keras bagi manajemen PSIM. Rentetan hasil buruk yang tak kunjung terhenti akhirnya membuat Jean-Paul van Gastel harus kehilangan jabatannya sebagai pelatih.

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Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno mengumumkan keputusan mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda tersebut dalam konferensi pers di Yogyakarta, Sabtu (17/10).

"Terkait situasi yang memang belum bisa membawa PSIM kepada kemenangan, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Jean-Paul van Gastel," kata Yuliana Tasno.

Keputusan itu diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap performa tim dalam lima pertandingan pertama.

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Yuliana menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk merespons kekecewaan suporter, melainkan berdasarkan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik klub.

"Yang pasti, pada prinsipnya adalah saya melakukan apa yang benar untuk PSIM," katanya.

PSIM Yogyakarta mengambil langkah tegas dengan memecat pelatih Van Gastel, setelah rentetan hasil buruk sepanjang Super League 2026/2027.

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