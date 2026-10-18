PSIM Babak Belur, Van Gastel Dipecat

jpnn.com - YOGYAKARTA - Awal musim Super League yang kelam membuat PSIM Yogyakarta mengambil langkah gila.

Baru mengarungi lima pertandingan Super League 2026/2027, Laskar Mataram sudah terperosok ke peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin.

Kondisi tersebut menjadi alarm keras bagi manajemen PSIM. Rentetan hasil buruk yang tak kunjung terhenti akhirnya membuat Jean-Paul van Gastel harus kehilangan jabatannya sebagai pelatih.

Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno mengumumkan keputusan mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Belanda tersebut dalam konferensi pers di Yogyakarta, Sabtu (17/10).

"Terkait situasi yang memang belum bisa membawa PSIM kepada kemenangan, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Jean-Paul van Gastel," kata Yuliana Tasno.

Keputusan itu diambil setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap performa tim dalam lima pertandingan pertama.

Yuliana menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk merespons kekecewaan suporter, melainkan berdasarkan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik klub.

"Yang pasti, pada prinsipnya adalah saya melakukan apa yang benar untuk PSIM," katanya.