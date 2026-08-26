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PSIM Belum Mau Menghakimi Kualitas Pemain Asing, Manajer: Masih Prematur

PSIM Belum Mau Menghakimi Kualitas Pemain Asing, Manajer: Masih Prematur
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Skuat PSIM Yogyakarta. Foto: Media Officer

jpnn.com - Manajemen PSIM Yogyakarta belum mau memberikan penilaian akhir terhadap kualitas para pemain asing yang direkrut untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Manajer PSIM Yogyakarta M. Iksan Mahar menilai terlalu dini untuk menyimpulkan kualitas pemain asing karena kompetisi resmi belum dimulai.

"Tidak ada pemain yang trial. Seluruh pemain yang kita datangkan sudah kita kontrak," kata Iksan kepada JPNN.com.

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Iksan menilai sejumlah pemain asing PSIM masih menghadapi tantangan besar berupa proses adaptasi. Beberapa di antaranya bahkan baru pertama kali mencicipi atmosfer sepak bola Asia.

Situasi tersebut membuat PSIM memilih bersabar. Manajemen tidak ingin penampilan yang belum maksimal selama pramusim langsung dianggap sebagai tanda kegagalan perekrutan.

"Harus diakui memang ini masih sangat prematur, ini masih pre-season," ujar Iksan.

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Saat ini, fokus utama tim bukan sekadar mengejar hasil dalam pertandingan uji coba. Para pemain asing masih digenjot untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus memahami skema permainan yang diinginkan pelatih kepala.

Laga-laga uji coba pun menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenal karakter permainan PSIM, membangun chemistry dengan rekan setim, dan mempelajari calon lawan yang bakal dihadapi pada kompetisi resmi.

PSIM belum mau memberikan penilaian akhir terhadap kualitas para pemain asing yang direkrut untuk musim Super League 2026/2027.

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