menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSIM Datang untuk Merusak Pesta, Persija Terancam Gagal Rayakan HUT ke-97 di GBK?

PSIM Datang untuk Merusak Pesta, Persija Terancam Gagal Rayakan HUT ke-97 di GBK?

PSIM Datang untuk Merusak Pesta, Persija Terancam Gagal Rayakan HUT ke-97 di GBK?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: psimjogjaid

jpnn.com - PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi salah satu tantangan terbesar mereka musim ini saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan panas Persija vs PSIM akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Duel ini diprediksi berlangsung panas karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun Persija yang ke-97.

Baca Juga:

Persija tengah berada dalam periode positif musim ini. Lima kemenangan beruntun mengantar Macan Kemayoran nyaman di posisi kedua klasemen sementara Super League dengan 26 poin.

Euforia juga meningkat karena laga ini dilangsungkan di tengah rangkaian perayaan hari ulang tahun klub.

PSIM Siap Merusak Pesta Persija

Namun, PSIM datang bukan untuk memberi penghormatan. Laskar Mataram mengusung ambisi besar dan membawa modal empat laga tanpa kekalahan.

Baca Juga:

Performa konsisten itu menempatkan mereka di posisi keempat klasemen dengan 22 poin, cukup untuk membuat Persija waspada.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gaste menegaskan anak asuhnya tidak gentar menghadapi tekanan GBK yang diperkirakan dipadati sekitar 50.000 suporter Persija.

PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi salah satu tantangan terbesar mereka musim ini saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-14 BRI Super League

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI