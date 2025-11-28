PSIM Datang untuk Merusak Pesta, Persija Terancam Gagal Rayakan HUT ke-97 di GBK?

jpnn.com - PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi salah satu tantangan terbesar mereka musim ini saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan panas Persija vs PSIM akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Duel ini diprediksi berlangsung panas karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun Persija yang ke-97.

Persija tengah berada dalam periode positif musim ini. Lima kemenangan beruntun mengantar Macan Kemayoran nyaman di posisi kedua klasemen sementara Super League dengan 26 poin.

Euforia juga meningkat karena laga ini dilangsungkan di tengah rangkaian perayaan hari ulang tahun klub.

PSIM Siap Merusak Pesta Persija

Namun, PSIM datang bukan untuk memberi penghormatan. Laskar Mataram mengusung ambisi besar dan membawa modal empat laga tanpa kekalahan.

Performa konsisten itu menempatkan mereka di posisi keempat klasemen dengan 22 poin, cukup untuk membuat Persija waspada.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gaste menegaskan anak asuhnya tidak gentar menghadapi tekanan GBK yang diperkirakan dipadati sekitar 50.000 suporter Persija.