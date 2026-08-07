PSIM Datangkan Striker Asal Paraguay, Persaingan Lini Depan Makin Sengit

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta resmi mendatangkan striker asal Paraguay, Mauro Caballero, untuk mempertajam lini depan.

Kehadirannya dipastikan membuat persaingan di sektor depan makin sengit.

Adrian Dalmau dan Nermin Haljeta yang lebih dahulu berada di dalam skuad kini tidak lagi bisa merasa nyaman karena seluruh penyerang harus membuktikan kualitasnya demi mendapat tempat di tim utama racikan Jean Paul Van Gastel.

Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan perekrutan Caballero bukan sekadar menambah pemain asing, tetapi juga menjadi solusi atas masalah produktivitas gol yang sempat membayangi tim musim lalu.

Pengalaman sang striker di kompetisi Portugal hingga Iran diyakini menjadi modal penting untuk membawa perubahan di lini serang.

"Mauro Caballero menjadi bomber baru yang diharapkan mampu menjadi solusi dari minimnya pencetak gol tajam di dalam tim pada musim lalu. Pengalaman panjangnya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan harapan kami agar dia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan-lawan di kasta Super League," kata Iksan.

Menurutnya, keberadaan tiga penyerang berkualitas akan menciptakan persaingan sehat yang berdampak positif bagi performa tim.

Setiap pemain dituntut terus meningkatkan kualitas agar mampu merebut kepercayaan pelatih.