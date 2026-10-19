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PSIM Ganti Pelatih, Bhayangkara FC Waspada

PSIM Ganti Pelatih, Bhayangkara FC Waspada
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Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Pergantian pelatih di kubu PSIM Yogyakarta menjadi perhatian serius Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Di tengah keterpurukan yang dialami Laskar Mataram, perubahan di kursi kepelatihan dinilai bisa membuat tim tampil lebih berbahaya.

Bhayangkara FC akan menjamu PSIM pada pekan ke-6 Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, PKOR, Bandar Lampung, Selasa (20/10) malam.

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PSIM datang dengan beban berat setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama musim ini.

Laskar Mataram baru mengoleksi satu hasil imbang dan empat kali menelan kekalahan. 

Hasil tersebut membuat mereka terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan satu poin.

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Situasi itu berujung pada berakhirnya kerja sama PSIM dengan pelatih asal Belanda, Jean-Paul Van Gastel.

Manajemen kemudian menunjuk Guntur Cahyo Utomo sebagai pelatih sementara untuk memimpin Ze Valente dan kawan-kawan.

Bhayangkara FC akan menghadapi PSIM Yogyakarta. Pelatih Oscar Bruzon mewaspadai kebangkitan lawan yang baru saja berganti pelatih.

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