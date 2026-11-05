PSIM Mulai Bangkit, Pemain Dituntut Segera Beradaptasi dengan Pelatih Baru

jpnn.com - PSIM Yogyakarta tak ingin momentum kemenangan perdana terbuang sia-sia. Bek kanan Raka Cahyana berharap seluruh pemain segera beradaptasi dengan pelatih anyar Risto Vidakovic demi menghadirkan harapan baru bagi Laskar Mataram.

PSIM baru saja mengakhiri tren buruk setelah menaklukkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 pada pekan kedelapan Super League 2026/27.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026).

Namun, tantangan berikutnya tidak mudah. PSIM harus menghadapi Dewa United yang kini menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi 17 poin. Sementara itu, PSIM masih tertahan di peringkat ke-15 dengan lima poin.

Di tengah situasi tersebut, Raka meminta rekan-rekannya segera beradaptasi dengan skema permainan Risto Vidakovic. Apalagi, waktu persiapan tim terbilang singkat karena baru menjalani latihan selama dua hari bersama pelatih baru.

"Persiapan berjalan baik. Semua pemain siap. Target kita besok jelas untuk tiga poin. Memang, kami baru dua hari latihan, tetapi harapannya bisa cepat adaptasi bersama coach Risto Vidakovic. Karena ini pelatih baru, semua pemain ingin membuktikan bahwa kita bisa dan siap bertanding," ujar Raka.

Pemain berusia 22 tahun itu juga menjadi salah satu sosok yang konsisten mendapat kepercayaan. Dalam empat pertandingan terakhir, Raka selalu masuk starting XI PSIM.

Sejauh ini, dia sudah mencatatkan delapan penampilan dengan total 326 menit bermain. Raka berharap kehadiran pelatih baru bisa menjadi awal kebangkitan PSIM untuk terus meraih hasil positif. (dkk/jpnn)