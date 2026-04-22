PSIM Panik? Van Gastel Bercanda Mau Turunkan 12 Pemain Lawan Persija

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel.

jpnn.com - Candaan Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel menjelang duel kontra Persija Jakarta  memantik perhatian. Dia berseloroh akan menurunkan 12 pemain demi memutus tren buruk timnya.

“Kami akan menempatkan 12 orang di lapangn, mungkin wasit mengizinkan? Tidak,” ucapnya sambil tertawa.

Di balik gurauan itu, PSIM memang sedang tertekan. Lima laga tanpa kemenangan membuat mereka tertahan di papan tengah Super League 2025/2026.

Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (22/4/2026), juga terasa berat karena PSIM tak bisa bermain di kandang sendiri. Van Gastel mengaku kecewa kehilangan dukungan penuh suporter.

"Ini seharusnya jadi momen besar bagi fan kami. Namun, kami tidak bisa bermain di Jogja, itu sangat mengecewakan."

Meski seluruh pemain dalam kondisi fit, dia menyoroti banyaknya poin yang terbuang di putaran kedua.

Baginya, yang paling menyakitkan bukan sekadar hasil buruk, melainkan fakta PSIM sebenarnya sering hampir menang, tetapi selalu gagal di momen akhir.

"Kami kehilangan terlalu banyak poin saat ini. Saya tidak puas dengan hasil tersebut karena saya pikir kami bisa melakukannya jauh lebih baik dan anak-anak saya telah membuktikan di paruh pertama musim."

