PSIM Pasang Target Realistis di Super League, Van Gastel: Jangan Sampai Degradasi

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta memilih menurunkan ekspektasi untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Pelatih Jean-Paul van Gastel menilai persaingan musim ini bakal jauh lebih sengit, sehingga target pertama Laskar Mataram ialah memastikan diri tetap bertahan di kasta tertinggi.

Van Gastel menegaskan pencapaian PSIM pada musim lalu tidak bisa dijadikan jaminan.

Meski tampil cukup mengejutkan sebagai tim promosi dan mampu finis di posisi ke-11 dengan 44 poin, PSIM harus menghadapi tantangan yang berbeda pada musim baru.

"Tidak ada jaminan. Kami harus realistis. Seperti yang saya katakan, liga akan lebih kompetitif, lebih menantang dengan adanya League Cup, serta jeda kompetisi yang panjang. Ini akan jadi tahun yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula," tegas Van Gastel.

Musim lalu, Laskar Mataram sukses membuat sejumlah klub berpengalaman kerepotan.

PSIM, bahkan mampu mengungguli Persik Kediri, Madura United, dan PSM Makassar dalam klasemen akhir.

Namun, pelatih asal Belanda itu enggan terlena. Baginya, mempertahankan posisi di Super League menjadi pekerjaan utama sebelum membidik target yang lebih tinggi.