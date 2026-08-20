menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSIM Punya Titik Lemah Seusai 4 Uji Coba, Ada PR Besar Jelang Super League

PSIM Punya Titik Lemah Seusai 4 Uji Coba, Ada PR Besar Jelang Super League

PSIM Punya Titik Lemah Seusai 4 Uji Coba, Ada PR Besar Jelang Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PSIM Yogyakarta. Foto: Instagram/psimjogja_official

jpnn.com, JAKARTA - Empat laga uji coba pramusim ternyata belum membuat PSIM Yogyakarta sepenuhnya puas.

Hasil imbang 1-1 melawan Persekabpas Pasuruan justru menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Mataram, untuk membenahi sejumlah persoalan sebelum Super League 2026/2027 dimulai.

PSIM menjadikan rangkaian uji coba sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim secara menyeluruh. 

Baca Juga:

Bukan sekadar mengejar kemenangan, tim pelatih ingin menemukan celah yang masih harus diperbaiki, mulai dari kondisi fisik, taktik hingga koneksi antarpemain.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, mengakui masih ada beberapa titik lemah yang terlihat dalam proses persiapan. 

Salah satu sorotan utama berada pada chemistry pemain, terutama setelah hadirnya sejumlah wajah baru di lini depan.

Baca Juga:

"Kami melihat adanya kekurangan di area tersebut dan hal ini tentu menjadi evaluasi, terutama bagi beberapa pemain baru di lini depan yang terlihat masih mencari cara dan bentuk permainan terbaik. Tidak hanya secara taktis, tetapi juga hubungan antarpemain," ujar Iksan.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PSIM. 

PSIM Yogyakarta telah menjalani empat laga ujicoba sebagai persiapan menjelang Super League 2026/2027. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi catatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI