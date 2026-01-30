PSIM Resmi Lepas Kasim Botan ke Semen Padang

jpnn.com - JAKARTA - PSIM Yogyakarta berpisah dengan Kasim Botan. PSIM resmi melepas Kasim Botan ke sesama klub BRI Super League 2025/2026 Semen Padang pada bursa transfer paruh musim ini.

"Betul, kami sudah sepakat untuk transfer Kasim Botan ke Semen Padang di putaran kedua ini. Pertimbangan utamanya adalah kebutuhan jam terbang karena di posisinya saat ini, persaingan di PSIM memang sangat ketat," kata Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna dikutip dari laman resmi klub, Jumat (30/1).

Razzi menjelaskan bahwa proses transfer ini merupakan langkah yang perlu diambil. Dia mengatakan proses transfer Kasim Botan ini dilakukan tidak terlepas dari ketatnya di sektor sayap PSIM Yogyakarta sepanjang putaran pertama Super League."Kami ingin Kasim tetap kompetitif dan mendapatkan menit bermain yang cukup di level tertinggi bersama klub barunya," ungkapnya.

Razzi mengatakan bahwa transfer ini merupakan salah satu jalan untuk bisa menyeimbangkan skuad Laskar Mataram pada paruh kedua kompetisi. "Kami memutuskan ini sebagai salah satu jalan untuk efektivitas memperkuat skuad. Tim harus dikurangi untuk kemudian kami bisa merekrut satu pemain baru. Pemain baru ini posisinya bek tengah dan dia seorang pemain asing," kata Razzi.

Dia berharap Kasim Botan bisa memiliki karier positif ketika tampil bersama Semen Padang. Razzi mengapresiasi kontribusi Kasim selama membela panji Laskar Mataram. "Harapannya dia bisa memberikan kontribusi maksimal di Semen Padang dan terus menjaga performa terbaiknya di sisa musim ini," katanya.

Pada musim ini, Kasim Botan hanya tampil sebanyak satu pertandingan bersama PSIM Yogyakarta ketika mebghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-9 dengan delapan menit bermain. (antara/jpnn)