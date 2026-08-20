PSIM Siapkan Kejutan di Bantul, Launching Tim dan Jersey Baru Tinggal Menghitung Hari

jpnn.com, JOGJA - PSIM Yogyakarta mulai memanaskan atmosfer jelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Laskar Mataram menyiapkan sebuah panggung besar yang bukan sekadar seremoni perkenalan skuad, tetapi juga menjadi pembuka rangkaian perayaan ulang tahun klub ke-97.

Launching tim dan jersey anyar PSIM akan digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, pada Sabtu (29/8/2026).

Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum klub untuk mendekatkan diri dengan suporter dan masyarakat Yogyakarta sebelum kompetisi resmi dimulai.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, memastikan agenda launching tersebut telah disosialisasikan melalui kanal resmi klub. Menurutnya, acara pada 29 Agustus merupakan bagian dari rangkaian menuju perayaan HUT PSIM yang jatuh pada 5 September.

"Untuk launching ya dari kemarin lewat kanal sosial media klub, sudah kami sampaikan bahwa launching akan dilaksanakan Sabtu 29 Agustus ini. Rencana akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, di Bantul," ujar Iksan, Kamis (20/8/2026).

Menariknya, rangkaian perayaan tersebut akan langsung berlanjut ke laga pembuka Super League. Pada 5 September, PSIM dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang di SSA sekaligus merayakan ulang tahun klub.

"Itu sudah kami komunikasikan juga ke teman-teman suporter baik Brajamusti dan Maident. Untuk temanya masih sama dengan tema besar yang kami ambil untuk hari ulang tahun pada 5 September," kata Iksan.