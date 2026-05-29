PSIM Susun Kekuatan Baru, Negosiasi Pemain Sudah Berjalan

jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tak menunggu lama setelah menuntaskan perjalanan di Super League 2025/2026.

Laskar Mataram sudah bergerak cepat menyusun kekuatan untuk musim depan.

Meski jendela transfer belum resmi dibuka, aktivitas di internal klub berjalan panas. Manajemen PSIM saat ini tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah pemain yang masuk dalam proyeksi skuad musim 2026/2027, baik pemain lama maupun calon rekrutan anyar.

General Manajer PSIM Steven Sunny mengungkapkan pembentukan tim sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pelatih Jean-Paul van Gastel bisa dipenuhi lebih cepat.

"Sedang kami kerjakan," ujar Steven.

Negosiasi menjadi agenda utama manajemen dalam beberapa pekan terakhir. Satu per satu nama mulai dibahas untuk menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang akan didatangkan demi meningkatkan performa tim musim depan.

Salah satu pemain yang sedang dalam pembicaraan adalah gelandang Muhammad Iqbal.

Pemain berusia 25 tahun tersebut sebelumnya mengakui masih berkomunikasi dengan manajemen terkait peluang memperpanjang masa baktinya bersama PSIM.