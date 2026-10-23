PSIM Tak Ingin Terpuruk Lagi, Kondisi Psikologis Pemain Jadi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta tak ingin persoalan kebugaran dan tekanan pertandingan mengganggu persiapan menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

Menjelang pekan ketujuh Super League 2026/2027, tim pelatih Laskar Mataram kini berupaya memastikan para pemain siap secara fisik, emosional, dan psikologis.

Caretaker PSIM Guntur Cahyo Utomo mengakui waktu persiapan yang terbatas menjadi tantangan tersendiri.

Setelah melakoni pertandingan tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 20 Oktober lalu, PSIM hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain sebelum kembali bertanding.

Tim pelatih juga berusaha mengembalikan fokus dan kestabilan emosional pemain agar mereka bisa tampil maksimal saat menghadapi Isenmulang pada Sabtu (24/10).

"Kami juga berusaha memulihkan kondisi emosional dan psikologis para pemain. Saat ini kami masih memiliki dua hari, semoga besok para pemain telah sepenuhnya fokus untuk bisa kembali bermain optimal di hari Sabtu," ujar Guntur.

Persiapan PSIM makin menantang setelah lokasi pertandingan mengalami perubahan.

Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, resmi dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.