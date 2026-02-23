PSIM Vs Bali United Berakhir Dramatis, Dari 0-3 Sampai 3-3
Senin, 23 Februari 2026 – 22:47 WIB
jpnn.com - BANTUL - Enam gol tercipta pada laga penutup pekan ke-22 Super League, PSIM Yogyakarta vs Bali United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2) malam WIB.
Pertarungan sengit dan dramatis. Tuan rumah sempat tertinggal tiga gol, bangkit, dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3.
Bali United tampil efektif dan akurat di 45 menit pertama.
Sebaliknya, PSIM baru panas di babak kedua dan dibantu pula dengan kartu merah yang diterima bek Bali United Joao Ferrari di menit ke-72.
Laskar Mataram -julukan PSIM, dibantu suporter fanatiknya di Sultan Agung selamat dari kekalahan memalukan.
Hasil itu membuat PSIM nongkrong di anak tangga ke-7.
