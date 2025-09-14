menu
PSIM Vs Borneo FC, Inilah Big Match Sesungguhnya di Pekan ke-5 Super League
Skuad PSIM Yogyakarta di sela latihan. Foto: psimjogja_official

jpnn.com - BANTUL - Hari terakhir pekan ke-5 BRI Super League menghadirkan dua pertandingan, salah satunya PSIM Yogyakarta vs Borneo FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9) sore WIB.

Kalau mengupas fakta, data, dan statistik di awal liga, pertandingan di Sultan Agung itulah big match sesungguhnya di pekan ke-5.

PSIM dan Borneo menjadi dua dari tiga tim yang belum terkalahkan. Satu lagi Persija Jakarta.

Baca Juga:

PSIM -si tuan rumah laga nanti, kini berada di peringkat ke-4. Main empat kali; dua kali menang (2-0 vs Malut United dan 1-0 vs Persebaya Surabaya) serta dua kali memetik hasil imbang (1-1 vs Persib Bandung dan 1-1 vs Arema FC).

Baca Juga:

Cek lagi lawan PSIM sejauh ini. Empat klub yang meladeni PSIM itu bukan tim asing di telinga orang awam.

Sementara itu, Borneo FC yang bertamu ke Bantul, kini berada di urutan kedua klasemen. Main tiga kali; tiga kali menang (3-1 vs Persijap Jepara, 1-0 PSBS Biak, 1-0 vs Bhayangkara FC).

Ada PSIM Vs Borneo FC di Sultan Agung sore nanti. Apa kata Jean-Paul Van Gastel?

