menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSIM Vs Borneo FC Seru Banget, 4 Gol, 3 dari Serangan Balik

PSIM Vs Borneo FC Seru Banget, 4 Gol, 3 dari Serangan Balik

PSIM Vs Borneo FC Seru Banget, 4 Gol, 3 dari Serangan Balik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PSIM Yogyakarta vs Borneo FC. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - BANTUL – Borneo FC Samarinda menjaga rekor tak terkalahkan, selalu menang, hingga pekan ke-5 BRI Super League.

Bertandang ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9) sore WIB, Borneo FC menang 3-1.

Itu sekaligus menjadi kekalahan pertama buat PSIM.

Baca Juga:

Laga PSIM vs Borneo FC berlangsung ketat. Laskar Mataram -julukan PSIM, yang berupaya menorehkan kemenangan pertama di kandang, bermain lebih agresif.

Baca Juga:

Namun, Borneo FC tampak siap sejak awal melayani serangan-serangan Tim Jogja.

Borneo memanfaatkan serangan balik sebagai senjata utama.

Big match pekan ke-5 BRI Super League PSIM Yogyakarta vs Borneo FC diwarnai empat gol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI