PSIM Vs Persebaya 0-3, Omongan Pelatih Persib Mulai Terbukti

jpnn.com - BANTUL – Persebaya Surabaya memperpanjang catatan tak terkalahkan di Super League musim ini menjadi sebelas pertandingan beruntun.

Bertandang ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) sore WIB, Persebaya menang 3-0.

Persebaya memamerkan strategi jitu dari Pelatih Bernardo Tavares.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, bertahan dengan disiplin, cepat dan akurat saat transisi, serta cerdas terkait pergantian pemain.

Tiga gol Persebaya ke gawang PSIM lahir melalui skema serangan balik yang efektif.

Gol dicetak Gali Freitas (menit ke-35), Bruno Paraiba (74), dan Rachmat Irianto (84).

Persebaya pun berhak duduk di anak tangga yang lebih baik dari PSIM (lihat klasemen di bawah).

Ini kemenangan kedua beruntun Persebaya di era Pelatih Tavares, setelah melumpuhkan Malut United.