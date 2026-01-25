menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSIM Vs Persebaya 0-3, Omongan Pelatih Persib Mulai Terbukti

PSIM Vs Persebaya 0-3, Omongan Pelatih Persib Mulai Terbukti

PSIM Vs Persebaya 0-3, Omongan Pelatih Persib Mulai Terbukti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari mengamankan gawangnya dari godaan pemain PSIM Yogyakarta. Foto: IG officialpersebaya

jpnn.com - BANTUL – Persebaya Surabaya memperpanjang catatan tak terkalahkan di Super League musim ini menjadi sebelas pertandingan beruntun.

Bertandang ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) sore WIB, Persebaya menang 3-0.

Persebaya memamerkan strategi jitu dari Pelatih Bernardo Tavares.

Baca Juga:

Bajol Ijo -julukan Persebaya, bertahan dengan disiplin, cepat dan akurat saat transisi, serta cerdas terkait pergantian pemain.

Tiga gol Persebaya ke gawang PSIM lahir melalui skema serangan balik yang efektif.

Gol dicetak Gali Freitas (menit ke-35), Bruno Paraiba (74), dan Rachmat Irianto (84).

Baca Juga:

Persebaya pun berhak duduk di anak tangga yang lebih baik dari PSIM (lihat klasemen di bawah).

Ini kemenangan kedua beruntun Persebaya di era Pelatih Tavares, setelah melumpuhkan Malut United.

Persebaya tampil luar biasa di kandang PSIM. Strategi Bernardo Tavares jitu banget di laga ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI