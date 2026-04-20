PSIM vs Persija Dipindah, Mauricio Souza Justru Ungkap Peluang Tersembunyi
jpnn.com - Perubahan venue mewarnai laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta.
Pertandingan yang semula dijadwalkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, kini resmi dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Keputusan tersebut tertuang dalam circular I.League tertanggal 18 April 2026, setelah melalui koordinasi antara panitia pelaksana, pihak keamanan, dan operator kompetisi.
Perubahan ini membuat Persija harus mengubah total rencana persiapan.
Macan Kemayoran memilih tetap berada di Yogyakarta seusai laga melawan PSBS Biak pada 18 April.
Hal itu dilakukan demi efisiensi persiapan menjelang duel kontra PSIM.
"Kami tetap berada di Yogyakarta dan kemungkinan baru akan bergerak ke Bali pada Selasa (21/4) untuk menjalani pertandingan," ucap Pelatih Persija Mauricio Souza.
Meski terjadi perubahan venue pertandingan, Souza menilai situasi tersebut tidak menjadi masalah besar bagi timnya.
Laga PSIM kontra Persija dipindahkan ke Bali. Di balik keputusan itu, Mauricio Souza justru melihat peluang yang tak terduga.
