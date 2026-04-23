PSIM vs Persija Sama Kuat, Fajar Fathurrahman Ungkap Hal yang Bikin Kecewa

jpnn.com - Hasil kurang maksimal harus diterima Persija Jakarta saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 BRI Super League.

Pertandingan PSIM vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026), berakhir sama kuat 1-1.

PSIM selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol cepat Ezequiel Vidal pada menit ke-5.

Namun, Persija tak butuh waktu lama untuk bangkit. Macan Kemayoran menyamakan kedudukan menit ke-20 lewat eksekusi penalti Allano Lima.

Memasuki babak kedua, Persija memegang kendali permainan. Serangan demi serangan dilancarkan untuk membalikkan keadaan.

Sejumlah peluang emas pun tercipta, tetapi tak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol tambahan. Alhasil, skor 1-1 menutup pertandingan.

Bek Persija Fajar Fathurrahman tak bisa menutupi rasa kecewanya. Menurutnya, usaha maksimal sudah diberikan, tetapi hasil belum berpihak.

"Hasil ini jelas membuat kami kecewa. Namun inilah sepak bola, kami sudah mendominasi permainan dan tetap berjuang sampai akhir."