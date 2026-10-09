PSIM vs Persija, Van Gastel Matangkan Strategi untuk Raih Kemenangan

jpnn.com - YOGYAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2026/27 akan tersaji di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (10/10). PSIM Yogyakarta sudah menyiapkan strategi untuk meraih kemenangan saat melawan Persija Jakarta di laga nanti.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengatakan sudah mempersiapkan para pemain untuk meraih kemenangan setelah kompetisi kembali digulirkan sesuai jeda liga.

"Setelah masa jeda, liga kembali dimulai. Bagi kami, ini adalah pertandingan lain yang berusaha kami menangkan," katanya dalam dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Yogyakarta, Jumat (9/10).

Menurut dia, PSIM Yogyakarta sempat menjalani libur selama beberapa hari sebelum kembali berlatih dan mematangkan strategi untuk menghadapi Persija Jakarta.

"Jelas kami punya rencana permainan yang sudah kami latih kemarin, tetapi saya tidak bisa memberikan (informasi) rencana permainan itu," ujarnya.

Pemain PSIM Yogyakarta Cahya Supriyadi menyatakan timnya siap menghadapi Persija Jakarta dengan menjalankan strategi dan instruksi yang diberikan pelatih.

“Kami akan memberikan yang maksimal untuk pertandingan besok," katanya.

Dia berharap timnya mampu meraih hasil terbaik saat menghadapi Persija Jakarta yang merupakan salah satu tim papan atas dalam klasemen Super League 2026/27.