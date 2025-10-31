PSIM Vs Persik: Luar Biasa! 3 Gol dan 2 Kartu Merah

jpnn.com - BANTUL - Pekan ke-11 BRI Super League dibuka dengan pertarungan sengit antara PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (31/10) sore WIB.

PSIM yang bertindak sebagai tuan rumah, harus bersusah payah meladeni tamunya.

Laskar Mataram -julukan PSIM, menang tipis 2-1 dalam laga yang diwarnai dua kartu merah.

PSIM unggul lebih dahulu pada menit ke-49 melalui Nermin Haljeta.

Persik harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Henhen Herdiana menerima kartu kuning kedua di menit ke-60.

Pelanggaran yang dibuat Henhen itu berbuah penalti, yang sukses dieksekusi oleh Ze Valente.

Dengan sepuluh pemain, Persik tampak bermain lebih galak, tanpa beban.

Ezra Walian mencetak gol untuk Persik pada menit ke-63.