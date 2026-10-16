PSIM vs PSM, Laskar Mataram Incar Kemenangan Perdana di Super League 2026/2027 

jpnn.com - JAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar pada pekan kelima Super League 2026/2027 akan tersaji di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) pukul 15.30 WIB.

PSIM menjadi salah satu dari lima tim yang belum meraih kemenangan pada liga musim ini.

Dari empat laga, mereka hanya mendapatkan satu poin, sementara tiga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Setelah bermain imbang 1-1 lawan Persita Tangerang pada laga pertama, tim berjuluk Laskar Mataram itu tak kuasa menahan para lawannya. PSIM kalah 0-1 dari Persebaya di Surabaya, 1-2 dari Madura United di laga tandang, dan takluk 0-4 dari Persija Jakarta di laga kandang.

Akibatnya, PSIM kini terperosok di peringkat ke-16 dari 18 tim alias tiga tim terbawah di papan klasemen sementara dengan koleksi satu poin.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengatakan bahwa timnya siap meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2026/2027 saat menjamu PSM Makassar.

“Tentu saja kami ingin mendapat poin sesegera mungkin. Dan kami sadar situasi ini, baik para pemain, staf, maupun saya sendiri, kami tahu bahwa kami harus segera mendapat poin,” ucap Van Gastel, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (16/10).

Mengomentari hasil buruk timnya, Van Gastel juga mengaku paham serta mengerti perasaan suporter PSIM karena satu poin dari empat laga tentu bukan hasil yang bisa membuat tersenyum puas.