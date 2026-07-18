PSIM Yogyakarta Akhiri Kerja Sama dengan Rakhmatsho Rakhmatzoda

jpnn.com - JAKARTA - PSIM Yogyakarta mengakhiri kerja sama dengan gelandang Rakhmatsho Rakhmatzoda pada akhir musim 2025/2026.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan bahwa manajemen klub mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang masa bakti dari pemain berkebangsaan Tajikistan tersebut.

Dia mengapresiasi kontribusi Rakhmatsho Rakhmatzoda untuk PSIM selama musim lalu.

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Menurut dia, Rakhmatsho memberikan kontribusi cukup baik dalam 24 laga dengan catatan rerata 82 menit penampilan per laga.

“Akan tetapi, hasil penilaian dan pertimbangan manajemen berserta tim pelatih, kerja sama dengan pemain asal Tajikistan itu tidak berlanjut di musim 2026/2027," kata Iksan dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (18/7).

Seluruh keluarga besar tim berharap yang terbaik bagi kelanjutan karier sepak bola sang pemain dan jajaran manajemen mendoakan agar Rahmatsho mendapat kesuksesan bersama klub baru nanti.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier Rakhmatsho di masa depan," ungkapnya.

Pemain kelahiran 6 April 2004 itu memiliki catatan kontribusi yang cukup berarti bagi tim selama berseragam Laskar Mataram.