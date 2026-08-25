PSIM Yogyakarta Bidik Target Baru di Super League, Tak Mau Mengulang Musim Lalu

jpnn.com - PSIM Yogyakarta tak ingin musim kedua di kasta tertinggi sepak bola Indonesia hanya dihabiskan untuk menghindari degradasi. Laskar Mataram mulai membidik target lebih tinggi pada Super League 2026/2027.

Manajemen memang masih menjadikan keberlangsungan PSIM di kompetisi kasta tertinggi sebagai sasaran utama. Namun, ambisi untuk memperbaiki pencapaian musim lalu mulai digaungkan.

Manajer PSIM Yogyakarta M. Iksan Mahar menegaskan klub ingin membangun eksistensi jangka panjang di level tertinggi sekaligus menunjukkan perkembangan yang nyata.

"Kalau ditanya target, tetap target kami ingin makin abadi di Super League atau di kompetisi kasta tertinggi Indonesia," kata Iksan kepada JPNN.com.

Target bertahan tersebut menjadi fondasi PSIM dalam menghadapi musim 2026/27. Akan tetapi, Iksan memastikan ambisi klub tidak berhenti di sana.

Pada Super League musim kemarin 2025/2026, PSIM mengakhiri kompetisi di peringkat ke 11 klasemen dengan 45 poin.

PSIM kini ingin mengakhiri musim dengan posisi klasemen yang lebih baik dan perolehan poin yang meningkat dibandingkan musim sebelumnya.

"Kalau bicara ambisi, tentu semuanya ingin lebih baik dibanding musim lalu," tegasnya.