PSIM Yogyakarta Datang Bawa Misi Hentikan Start Sempurna Madura United

jpnn.com, JAKARTA - Madura United FC sedang melaju dengan modal sempurna. Namun, PSIM Yogyakarta datang ke Pamekasan dengan ambisi merusak catatan tersebut pada pekan ketiga Super League 2026/27.

PSIM akan menantang Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

Laga pekan ketiga ini menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk mengakhiri periode sulit, di mana mereka baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, mengakui Madura United mengawali kompetisi dengan performa yang sangat meyakinkan.

Untuk itu, dia menilai pertandingan kali ini bakal menjadi ujian menarik bagi anak asuhnya.

"Mereka bermain sangat bagus dengan gaya bermain yang sangat positif. Mereka meraih hasil yang memang pantas," kata Van Gastel.

"Jadi bagi kami, ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena kami juga ingin bermain sepak bola seperti Madura awal musim ini."

Madura United memang memiliki modal kuat. Mereka mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas PSS Sleman.