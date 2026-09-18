menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSIM Yogyakarta Datang Bawa Misi Hentikan Start Sempurna Madura United

PSIM Yogyakarta Datang Bawa Misi Hentikan Start Sempurna Madura United

PSIM Yogyakarta Datang Bawa Misi Hentikan Start Sempurna Madura United
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memegang mik. Foto: pji

jpnn.com, JAKARTA - Madura United FC sedang melaju dengan modal sempurna. Namun, PSIM Yogyakarta datang ke Pamekasan dengan ambisi merusak catatan tersebut pada pekan ketiga Super League 2026/27.

PSIM akan menantang Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

Laga pekan ketiga ini menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk mengakhiri periode sulit, di mana mereka baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan.

Baca Juga:

Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, mengakui Madura United mengawali kompetisi dengan performa yang sangat meyakinkan.

Untuk itu, dia menilai pertandingan kali ini bakal menjadi ujian menarik bagi anak asuhnya.

"Mereka bermain sangat bagus dengan gaya bermain yang sangat positif. Mereka meraih hasil yang memang pantas," kata Van Gastel.

Baca Juga:

"Jadi bagi kami, ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena kami juga ingin bermain sepak bola seperti Madura awal musim ini."

Madura United memang memiliki modal kuat. Mereka mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan 3-1 saat bertandang ke markas PSS Sleman.

PSIM Yogyakarta akan menghadapi Madura United. Laskar Mataram bertekad menghentikan laju positif Laskar Sape Kerrab.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI