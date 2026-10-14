PSIM Yogyakarta Lagi Terpuruk, PSM Makassar Bawa Misi Balas Dendam

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta tengah berada dalam tekanan setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Situasi tersebut menjadi peluang bagi PSM Makassar untuk memburu kemenangan perdana saat kedua tim bertemu pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Duel yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10), menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki catatan mereka.

PSIM ingin mengakhiri rentetan kekalahan, sedangkan PSM berambisi membawa pulang tiga poin setelah belum merasakan kemenangan dalam empat pertandingan awal musim ini.

Kondisi PSIM makin mengkhawatirkan setelah Laskar Mataram dibantai Persija Jakarta dengan skor 0-4 di hadapan pendukung sendiri, Sabtu (10/10).

Sebelumnya, mereka juga takluk 0-1 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya dan kalah 1-2 ketika menjamu Madura United.

Rentetan hasil buruk tersebut bisa menjadi celah yang berusaha dimanfaatkan PSM. Namun, tim berjuluk Juku Eja itu juga memiliki pekerjaan rumah besar setelah menelan kekalahan telak dari PSS Sleman.

Pemain asing PSM Makassar Dusan Lagator menegaskan timnya ingin segera bangkit.