PSIM Yogyakarta Menghajar Persebaya di Surabaya, Luar Biasa

PSIM Yogyakarta Menghajar Persebaya di Surabaya, Luar Biasa

Bruno Moreira (hijau) mencoba melewati penjagaan pemain PSIM Yogyakarta. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Kejutan tercipta di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League.

Persebaya Surabaya tumbang di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam WIB.

Pelakunya tim promosi, juara Liga 2 musim lalu, PSIM Yogyakarta.

Baca Juga:

Duel Surabaya vs Yogyakarta di GBT berlangsung sengit meski dalam tempo sedang tak terlalu kencang.

Laga yang sepertinya bakal berakhir 0-0 mendadak berubah menjadi cepat dan tegang setelah PSIM mencetak gol melalui sundulan Pulga Vidal di menit 90+2.

Berawal dari situasi bola mati yang dikendalikan PSIM, di saat para pemain Persebaya naik, mendadak Vidal muncul tanpa pengawalan untuk menyambut bola yang dikirim Dede Safari.

Baca Juga:

Sundulan Vidal tak bisa diantisipasi kiper Ernando Ari. Angka di papan skor GBT berubah menjadi 0-1.

Pasukan tuan rumah tak mampu menyamakan kedudukan di waktu tersisa.

Hasil mengejutkan di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League. Persebaya keok di kandang sendiri.

