PSIM Yogyakarta Punya Keunggulan Ini, Bisa Jadi Ancaman untuk Persib Bandung

jpnn.com - Duel Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 BRI Super League driprediksi berjalan dengan tensi tinggi.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026).

Perbedaan posisi kedua tim di klasemen memang cukup mencolok. Persib saat ini kokoh di puncak, sementara PSIM masih tertahan di peringkat ke-10.

Namun, kondisi itu tidak membuat PSIM datang dengan rasa gentar. Laskar Mataram justru melihat peluang untuk memberi kejutan di markas Persib.

Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel memastikan fokus tim tetap terjaga meski waktu persiapan relatif singkat.

"Kami menjalani persiapan dengan baik. Memang jeda antarpertandingan cukup mepet, tetapi itu bukan sesuatu yang menjadi masalah," jelas pelatih asal Belanda itu.

Van Gastel tidak menampik bahwa Persib adalah lawan dengan kualitas tinggi.

Dukungan suporter serta status sebagai kandidat juara membuat pertandingan ini diprediksi berjalan berat.