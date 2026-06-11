PSIM Yogyakarta Resmi Berpisah dengan Deri Corfe

jpnn.com - JAKARTA - PSIM Yogyakarta melepas penyerang asing Deri Corfe pada bursa transfer pemain musim panas ini. Deri Corfe menjadi pemain kedua yang dilepas PSIM Yogyakarta pada bursa transfer kali ini, setelah sebelumnya mereka mengakhiri kontrak kerja dengan pemain Ikhsan Chan.

Pada kompetisi Super League 2025/2026, Deri Corfe menjadi salah satu pilihan di lini depan PSIM Yogyakarta asuhan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel.

Pada Super League musim 2025/2026, pemain berkebangsaan Inggris tersebut tampil 30 pertandingan dan mampu menyumbangkan tiga gol serta satu assist untuk PSIM Yogyakarta.

Selama membela PSIM Yogyakarta, Corfe dikenal sebagai pemain yang serbabisa dan memiliki kemampuan bermain di dua posisi, yakni sayap kiri serta penyerang. Hal itu sangat membantu tim.

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengucapkan terima kasih atas kontribusi Corfe selama membela Laskar Mataram.

"Mewakili manajemen PSIM, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Deri Corfe,” kata Steven dari laman resmi klub, Kamis (11/6).

Menurut Steven, selama satu musim bersama Laskar Mataram, Deri Corfe berhasil menunjukkan profesionalitas dan etos kerja yang luar biasa. “Baik di dalam maupun luar lapangan," tegasnya.

Steven melanjutkan meski harus berpisah dengan PSIM Yogyakarta, pemain berusia 28 tahun tersebut telah memberikan warna tersendiri untuk tim.