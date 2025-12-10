PSIM Yogyakarta Sudah Bisa Main di Kandang pada Malam Hari

jpnn.com - YOGYAKARTA – Keinginan PSIM Yogyakarta bermain pada malam hari saat laga kandang Super League segera terealisasi, menyusul telah rampungnya peningkatan fasilitas pencahayaan di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Pengerjaan teknis, termasuk pengukuran intensitas cahaya (lux), berhasil diselesaikan pada akhir pekan lalu, tepatnya Sabtu (6/12) lalu. Upaya peningkatan kualitas penerangan ini dilakukan demi mematuhi regulasi kompetisi Super League.

Operator ILeague menetapkan standar pencahayaan horizontal rata-rata sebesar 1.600 lux bagi setiap stadion yang menggelar pertandingan.

Manajemen PSIM bergerak cepat untuk memastikan infrastruktur Stadion Sultan Agung atau SSA siap digunakan, terutama untuk menggelar laga pada malam hari.

General Manager PSIM Steven Sunny mengatakan bahwa seluruh tahapan pengerjaan berjalan lancar.

“Proses pengerjaan lampu di SSA sudah memasuki tahap finalisasi pembidikan arah cahaya (aiming) dan pengukuran di lapangan pada Sabtu (6/12) lalu,” kata Steven.

Kini, manajemen tinggal menunggu data teknis mendetail sebelum melaporkannya kepada I.League sebagai operator BRI Super League 2025/26. Laporan ini akan menjadi bukti validasi kelayakan stadion.

“Kami sedang menunggu laporan komprehensif pekan ini. Setelah itu, kami akan melaporkan perkembangan ini secara resmi kepada I.League,” ujarnya.