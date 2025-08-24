menu
PSIM Yogyakarta Vs Persib Bandung: Hodak Bilang Itu Berbahaya

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - BANTUL - Misi Persib Bandung untuk bangkit setelah keok dari Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League, menemui tantangan besar.

Pada laga pekan ketiga Minggu (24/8) sore nanti, Persib bertamu ke Stadion Sultan Agung, Bantul, kandangnya PSIM Yogyakarta.

Menurut Tukang Rias Persib Bojan Hodak, lawan timnya itu punya para pemain berpengalaman.

Bojan juga 'angkat topi' untuk Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel.

"Mereka sudah masuk ke divisi atas, mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, Haljeta, Vidal, jadi mereka diperkuat pemain yang bagus. Kami tak boleh memberi mereka ruang, itu akan berbahaya,” kata Hodak. 

PSIM belum terkalahkan; menumbangkan Persebaya Surabaya dan menahan imbang Arema FC.

Sore ini ada laga BRI Super League PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung di Bantul. Siapa menang?

