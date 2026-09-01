PSL Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Ratusan Lansia dan Anak di Jakut
jpnn.com, JAKARTA - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada 100 lansia dan 100 anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Program bertajuk 'Merdeka Sehat untuk Semua' ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui layanan pemeriksaan dan deteksi dini kondisi kesehatan.
Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Dewi Fitriyani mengatakan kesehatan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, PSL berupaya mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini.
"Kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sehingga kondisi kesehatan dapat diketahui dan ditangani lebih dini," ujar Dewi.
Pada kegiatan tersebut, para lansia memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk pemeriksaan gula darah HbA1c untuk membantu memantau kondisi kesehatan dan mendeteksi risiko penyakit diabetes.
Sementara itu, anak-anak mendapatkan pemeriksaan tumbuh kembang dan kesehatan paru guna mendukung proses pertumbuhan yang optimal.
Dewi menjelaskan program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung melalui layanan kesehatan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.
Pelindo Sinergi Lokaseva terus berkomitmen menghadirkan kontribusi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat sinergi.
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