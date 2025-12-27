PSM Kalah dari Persib Bandung, Tomas Trucha Bangga dengan Pemain
jpnn.com, BANDUNG - PSM Makassar harus pulang dari markas Persib Bandung dengan tangan kosong. Mereka kalah dengan skor 1-0 dari tuan rumah.
Mengandalkan kekuatan fisik, para pemain PSM masih kesulitan menembus perlawanan Persib. Peluang berbahaya baru bisa mereka dapatkan di paruh kedua jelang laga berakhir.
Namun, peluang-peluang berbahaya itu tak ada satu pun yang membuahkan hasil. PSM harus mengakui keunggulan Persib.
Seusai kekalahan, pelatih PSM Tomas Trucha menyampaikan pandangannya. Menurut Tomas, anak asuhnya sudah menampilkan permainan yang terbaik.
Tomas tidak kecewa dan menyebutkan mereka kalah dengan terhormat.
"Hari ini saya bangga dengan anak-anak karena mereka benar-benar mengerahkan segalanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka adalah tim yang sangat bagus, sangat terorganisir, dengan pelatih yang sangat baik," kata Tomas dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (27/12/2025) malam.
Tomas menuturkan pemain sudah berusaha menjalankan taktik yang dia instruksikan. Namun, Persib terlalu perkasa untuk bisa dikalahkan.
"Kami mencoba untuk mengejutkan mereka, kami mencoba yang terbaik untuk menemukan cara bagaimana mencetak gol. Terkadang itu adalah kekalahan, tetapi ini adalah kekalahan dengan kepala tegak," ungkapnya.
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menyebutkan mereka kalah terhormat seusai ditaklukkan Persib Bandung.
