PSM Makassar Bikin Igor Tolic Waspada, Persib Bandung Wajib Hati-Hati

jpnn.com - PSM Makassar langsung mendapat perhatian khusus dari Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menjelang pertandingan pertama Super League 2026/27.

Juku Eja akan bertamu ke markas Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026).

Pertandingan tersebut menjadi salah satu ujian awal bagi Maung Bandung setelah melewati rangkaian persiapan panjang.

PSM Ujian Perdana Persib

Persib memang berstatus juara bertahan dan akan bermain di kandang sendiri. Namun, Tolic tetap melihat laga melawan PSM sebagai tantangan serius.

"Kami selalu mengincar kemenangan di setiap pertandingan, tapi lawan-lawannya sangat bagus."

"Ini akan menjadi tantangan, tapi juga kami senang bisa melangkah ke sana dan bersaing di level tertinggi," ucapnya.

Lebih lanjut, Tolic menilai kondisi pemain harus menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan komposisi terbaik.

Kebugaran Pemain Jadi Perhatian

Menurutnya, kebugaran pemain akan menentukan seberapa jauh Persib dapat menjaga performa dalam rangkaian pertandingan yang berdekatan.