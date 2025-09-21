menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSM Makassar Hajar Persija Jakarta, Cek Klasemen Super League

PSM Makassar Hajar Persija Jakarta, Cek Klasemen Super League

PSM Makassar Hajar Persija Jakarta, Cek Klasemen Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang PSM Makassar Abu Kamara merayakan gol. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - PAREPARE – PSM Makassar menjadi tim terakhir yang merasakan kemenangan pertama di BRI Super League musim ini.

Juku Eja -julukan PSM, meraih kemenangan pertama itu dengan cara memberikan kekalahan pertama untuk Persija Jakarta.

Pada laga klasik antara dua tim lawas di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam, PSM menang 2-0.

Baca Juga:

Gol tuan rumah didapat melalui tendangan bebas Savio Roberto di menit ke-56, dan sundulan Abu Kamara pada menit ke-79.

Baca Juga:

PSM mengunci permainan Persija.

Tuan rumah lebih banyak menunggu dengan sabar serangan-serangan Persija.

PSM Makassar meraih kemenang pertama di Super League musim ini. Persija Jakarta menderita kekalahan pertama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI