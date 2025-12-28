menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat

PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat

PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek PSM Makassar Victor Luiz diganjar gelandang Persib Bandung Marc Klok. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - BANDUNG – PSM Makassar gagal meraih poin di kandang Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam WIB.

Bertamu pada laga tunda pekan ke-8 Super League, PSM Makassar kalah 0-1.

Namun, di media sosial, banyak fan, termasuk Bobotoh Persib yang memuji penampilan Juku Eja -julukan PSM.

Baca Juga:

Persib kerepotan membongkar pertahanan PSM.

Baca Juga:

Statistik pertandingan yang dirangkum awak Super League pun menyebutkan bahwa Persib dan PSM sama-sama kuat dalam urusan ball possession.

PSM punya sepuluh total shots, dua di antaranya on target (lihat statistik pertandingan pada IG di atas).

Lihat ke sini yuk, klasemen Super League setelah laga Persib Bandung vs PSM Makassar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI