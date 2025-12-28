PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat
Minggu, 28 Desember 2025 – 08:11 WIB
jpnn.com - BANDUNG – PSM Makassar gagal meraih poin di kandang Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam WIB.
Bertamu pada laga tunda pekan ke-8 Super League, PSM Makassar kalah 0-1.
Namun, di media sosial, banyak fan, termasuk Bobotoh Persib yang memuji penampilan Juku Eja -julukan PSM.
Persib kerepotan membongkar pertahanan PSM.
Statistik pertandingan yang dirangkum awak Super League pun menyebutkan bahwa Persib dan PSM sama-sama kuat dalam urusan ball possession.
PSM punya sepuluh total shots, dua di antaranya on target (lihat statistik pertandingan pada IG di atas).
