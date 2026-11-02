PSM Makassar Luncurkan Jersei Edisi Terbatas, Logo Klasik Kembali Muncul

jpnn.com - PSM Makassar membawa kejutan tersendiri menjelang bergulirnya I.League Cup 2026/2027.

Tak hanya memperkenalkan seragam anyar, Juku Eja juga menghadirkan jersei edisi khusus yang mengajak suporter bernostalgia dengan perjalanan panjang klub legendaris asal Sulawesi Selatan tersebut.

Jersei istimewa itu resmi diperkenalkan pada Senin (2/11/2026). Ada dua pilihan warna yang disiapkan, yakni merah marun untuk seragam kandang dan emas (gold) untuk jersei tandang.

Namun, daya tarik utama koleksi terbaru PSM bukan terletak pada kombinasi warnanya. PSM justru menghadirkan kembali logo lawas yang pernah digunakan pada awal 2000-an.

Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin menjelaskan bahwa jersei tersebut memang disiapkan secara khusus untuk menyambut hari ulang tahun (HUT) klub ke-111. Penyelenggaraan I.League Cup 2026/2027 dinilai menjadi momen yang tepat untuk memperkenalkannya.

"Ada jersei khusus HUT ke-111, nanti akan kami gunakan di I.League Cup karena momennya pas, ya," ujar Nur Fajrin.

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Selain logo klasik PSM, identitas khusus lainnya terlihat dari penggunaan logo Adidas jenis Trefoil. Terdapat pula ornamen peringatan hari jadi bertuliskan 1915-2026 yang memperkuat nilai historis koleksi tersebut.

Nur Fajrin menyebut penggunaan logo era 2000-an bukan tanpa alasan. PSM ingin mengingatkan bahwa perjalanan klub hingga menjadi salah satu kekuatan sepak bola Indonesia saat ini tidak terlepas dari kontribusi generasi terdahulu.