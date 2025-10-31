menu
PSM Makassar Percayakan Proyek Ambisius kepada Tomas Trucha

Tomas Trucha saat diperkenalkan sebagai pelatih baru PSM Makassar. Foto: PSM Makassar.

jpnn.com - Manajemen PSM Makassar resmi mempercayakan kursi pelatih kepala kepada Tomas Trucha.

Juru taktik asal Republik Ceko itu diharapkan mampu membangkitkan kembali performa Ayam Jantan dari Timur -julukan PSM- finis di posisi lima besar BRI Super League musim ini.

Trucha datang menggantikan Bernardo Tavares, yang sebelumnya meninggalkan tim di tengah perjalanan kompetisi.

Keputusan menunjuk Trucha diambil dengan pertimbangan matang mengingat situasi PSM yang sedang berada dalam masa transisi dan belum konsisten di papan klasemen.

Keputusan Sulit Manajemen Mencari Pelatih Baru

Manajer PSM Muhammad Nur Fajrin menjelaskan bahwa pihak manajemen mengontrak Trucha hingga akhir musim.

Dia mengakui keputusan tersebut bukan hal yang mudah. Apalagi, tim sudah memiliki kerangka permainan yang terbentuk sejak awal musim.

"Coach Tomas dikontrak sampai akhir musim. Tidak mudah mengambil keputusan di masa transisi seperti ini," ucap Fajrin.

Target Utama Tomas Trucha

Fajrin menegaskan target utama yang diberikan kepada pelatih baru tersebut ialah membuat PSM tampil lebih kompetitif dan mampu bersaing di papan atas klasemen.

Tomas Trucha datang di masa sulit. Mampukah pelatih asal Ceko ini membawa PSM Makassar bangkit?

