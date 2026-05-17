PSM Makassar Tak Rela Persib Berpesta di Parepare, Lalu?

jpnn.com - PAREPARE - Andai Persib Bandung menang di Parepare dan Borneo FC kalah di Jepara pada pekan ke-33 Super League, Minggu (17/5) malam, maka gelar juara musim ini sudah bisa diketahui pemiliknya.

PSM Makassar yang akan menjamu Persib di Stadion B.J Habibie, Parepare, tak rela kandang mereka menjadi tempat selebrasi tim lain, apalagi perayaan juara.

Karteker Pelatih PSM Ahmad Amiruddin mengatakan timnya tak peduli siapa yang bakal menjuarai Super League musim ini.

Namun, PSM hanya tak pengin kandang mereka menjadi panggung pesta juara tim lain.

"Siapa pun juaranya, Borneo FC atau Persib, kami hanya bisa mengucapkan selamat. Namun, sebisa mungkin di Parepare tidak ada selebrasi selain dari PSM Makassar," ujar Amiruddin.

Meski sudah aman dari jerat degradasi, PSM punya motivasi untuk mengalahkan Persib, yakni mencetak gol.