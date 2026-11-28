PSM Makassar Tanpa 3 Bintang saat Dewa United Datang
jpnn.com - PAREPARE - PSM Makassar siap tempur menyambut Dewa United pada laga pekan ke-11 Super League di Parepare, Sabtu (28/11) sore.
Penyerang PSM Rizky Eka menuturkan bahwa tim sepakat memberikan segalanya pada laga melawan Dewa United.
"Kami akan fight dan memberi segalanya buat tim di pertandingan ini. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik," tutur Rizky Eka seperti dipetik dari halaman PSM Makassar.
Namun, PSM, terutama tim pelatih, juga harus memutar otak menyikapi padatnya jadwal pertandingan di liga Indonesia saat ini.
Pasukan Ramang -salah satu julukan PSM, juga harus siap tampil melawan Dewa United tanpa kehadiran tiga bintangnya.
Sergio Aguero masih harus menepi akibat cedera lutut setelah terkena benturan keras pada laga sebelumnya.
Sementara itu, Nenad Lalic dan Stefan Jevtoski tidak dapat bermain karena menjalani sanksi hukuman imbas kartu merah. (psm/jpnn)
Jadwal Pekan ke-11 dan Klasemen
ileague
Penyerang PSM Makassar Rizky Eka menuturkan bahwa tim sepakat memberikan segalanya pada laga melawan Dewa United.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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