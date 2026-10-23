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PSM Mulai Bangkit, Darije Kalezic Bongkar Tantangan saat Menghadapi Persebaya

PSM Mulai Bangkit, Darije Kalezic Bongkar Tantangan saat Menghadapi Persebaya
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Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic. Foto: Instagram/PSM.

jpnn.com - PSM Makassar mulai menemukan momentum kebangkitan di Super League 2026/2027. Juku Eja sukses meraih dua kemenangan beruntun meski pelatih Darije Kalezic mengakui Persebaya Surabaya memberikan perlawanan sengit.

PSM menundukkan Persebaya dengan skor tipis 1-0 pada pekan keenam di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) malam. Gol bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-74 menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Sebelum mengalahkan Bajul Ijo, PSM lebih dahulu menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Dua hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi PSM untuk menjaga konsistensi musim ini.

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Namun, kemenangan atas Persebaya tidak diraih dengan mudah. Kalezic mengakui timnya sempat kesulitan menghadapi perubahan taktik yang diterapkan pelatih Bernardo Tavares setelah jeda turun minum.

"Kami sudah menduga pertandingan jadi sulit. Tapi, saya harus mengatakan, kami mengontrol pertandingan pada babak pertama," ujar Kalezic.

PSM sebenarnya mampu menguasai permainan pada babak pertama melalui sirkulasi bola yang membuat Persebaya lebih banyak bertahan. Namun, dominasi tersebut belum menghasilkan banyak peluang berbahaya.

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"Kami mendorong Persebaya mundur hingga setengah lapangan dan kami menciptakan hanya satu peluang. Harusnya, kami butuh memimpin sejak babak pertama," jelasnya.

Situasi makin menantang bagi PSM setelah Tavares mengubah taktik pada babak kedua. Persebaya tampil lebih dominan sehingga para pemain tuan rumah harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.

PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026/2027. Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun Juku Eja.

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