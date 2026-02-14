menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSM Vs Dewa United: 1 Kartu Merah & 2 Gol di Ujung Laga

PSM Vs Dewa United: 1 Kartu Merah & 2 Gol di Ujung Laga

PSM Vs Dewa United: 1 Kartu Merah & 2 Gol di Ujung Laga
PSM Makassar vs Dewa United di Parepare. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - PAREPARE - Dewa United mendulang kemenangan away ketiga mereka di Super League musim ini, seusai bertamu ke rumah PSM Makassar, Sabtu (14/2) sore WIB.

Laga pekan ke-21 yang digelar di Gelora BJ Habibie, Parepare itu berlangsung sengit. Dewa United menang 2-0.

Tuan rumah PSM mampu membendung kreativitas dan dominasi penguasaan bola tim tamu.

Baca Juga:

Namun, petaka datang pada menit ke-72. Bek kiri andalan PSM Victor Luiz kena kartu merah setelah VAR membuktikan adanya pelanggaran keras yang menimpa Kapten Dewa United Ricky Kambuaya.

Baca Juga:

Victor tampak tak sengaja menginjak engkel Ricky. Setelah Victor diusir wasit, Ricky pun minta diganti, gak kuat.

Setelah melawan sepuluh pemain, Dewa United makin menjadi-jadi.

Setelah laga di Parepare, PSM untuk sementara nangkring di anak tangga ke-13, Dewa United nongkrong di urutan ke-9.

