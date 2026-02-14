PSM Vs Dewa United: 1 Kartu Merah & 2 Gol di Ujung Laga
jpnn.com - PAREPARE - Dewa United mendulang kemenangan away ketiga mereka di Super League musim ini, seusai bertamu ke rumah PSM Makassar, Sabtu (14/2) sore WIB.
Laga pekan ke-21 yang digelar di Gelora BJ Habibie, Parepare itu berlangsung sengit. Dewa United menang 2-0.
Tuan rumah PSM mampu membendung kreativitas dan dominasi penguasaan bola tim tamu.
Namun, petaka datang pada menit ke-72. Bek kiri andalan PSM Victor Luiz kena kartu merah setelah VAR membuktikan adanya pelanggaran keras yang menimpa Kapten Dewa United Ricky Kambuaya.
Victor tampak tak sengaja menginjak engkel Ricky. Setelah Victor diusir wasit, Ricky pun minta diganti, gak kuat.
Setelah melawan sepuluh pemain, Dewa United makin menjadi-jadi.
Setelah laga di Parepare, PSM untuk sementara nangkring di anak tangga ke-13, Dewa United nongkrong di urutan ke-9.
