PSM Vs Dewa United Sore Ini: Ada Sinyal Serangan Kilat

Pelatih PSM Tomas Trucha. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha memberi sinyal akan mengejutkan Dewa United dengan serangan kilat dalam pertemuan kedua tim pada pekan ke-21 Super League di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (14/2) sore.

Trucha mengatakan Dewa United adalah tim berkualitas yang para pemainnya berkarakter pengin menguasai bola.

"Kami akan menghadapi tim dengan struktur permainan yang jelas. Mereka tim yang suka memainkan possesion football, mengontrol pertandingan," kata Trucha.

"Mereka juga punya pelatih berpengalaman. Ya, mereka tim bagus."

"Namun, kami bermain di kandang, meski ya, kami tak punya catatan bagus di home terakhir," ujar Trucha.

PSM Makassar imbang dan kalah di dua laga kandang terakhir mereka.

