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PSM Vs Persebaya Dramatis: 1 Gol Bunuh Diri, 1 Kartu Merah, dan 2 Penalti Gagal

PSM Vs Persebaya Dramatis: 1 Gol Bunuh Diri, 1 Kartu Merah, dan 2 Penalti Gagal
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Bek Persebaya Yuran Fernandes. Foto: officialpersebaya

jpnn.com - PAREPARE - Laga PSM Makassar vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-6 Super League berakhir dramatis.

PSM menang 1-0 meski mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.

Gol bunuh diri bek Persebaya Yuran Fernandes pada menit ke-74 membuat tuan rumah menang

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PSM mengancam lebih dulu lewat pergerakan agresif jajaran penyerang Lars Veldwijk dan Sergio Aguero, yang berulang kali menusuk barisan pertahanan Bajul Ijo.

Kendati demikian, ketatnya pengawalan Risto Mitrevski dan Jefferson membuat upaya dari PSM masih belum memberikan ancaman ke gawang Reza Arya.

Di kubu lawan, Persebaya tidak tinggal diam. Memanfaatkan kreativitas Miguel Pinto dan Yann Mabella di lini depan, tim tamu sempat melepaskan dua tembakan spekulatif.

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Peluang terbaik Persebaya lahir dari skema serangan balik cepat, namun ketangguhan penjaga gawang Muhammad Ardiansyah di bawah mistar gawang PSM berhasil mementahkan peluang tersebut.

Skor kacamata 0–0 bertahan hingga jeda turun minum.

Kemenangan membuat PSM Makassar naik ke peringkat 10 klasemen sementara Super League.

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