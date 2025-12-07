PSM Vs Persebaya Tanpa Pemenang, Lihat Klasemen Super League

jpnn.com - PAREPARE – Persebaya Surabaya menghentikan rentetan kemenangan PSM Makassar.

Bertamu ke Stadion BJ Habibie, di Parepare, dalam laga tunda pekan ke-4 Super League, Sabtu (6/12) malam WIB, Persebaya menahan imbang tuan rumah 1-1.

Hasil imbang itu pun menjadi yang ke-4 beruntun buat Persebaya (selalu dengan skor 1-1).

Bajol Ijo tak pernah kalah dalam empat laga, tetapi gak juga bisa menang.

Sementara itu, buat PSM, hasil imbang dengan Persebaya mengakhiri performa fenomenal mereka dalam tiga laga awal bersama pelatih baru Tomas Trucha.

Sebelumnya, dalam tiga laga awal Trucha bersama PSM selalu menang. Meski di laga ke-4 gak kalah, tetapi tetap menghentikan laju kemenangan.