PSM vs Persebaya, Tavares Fokus Raih Kemenangan Lawan Mantan Klub

jpnn.com - JAKARTA - PSM Makassar akan berduel dengan Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menekankan fokusnya untuk membawa skuad mengalahkan PSM Makassar, tim yang dilatihnya pada 2022-2025.

Tavares yang mengantarkan PSM menjuarai Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 menyadari sang lawan memiliki kualitas untuk membuat Persebaya terluka.

Dia menyadari bahwa PSM memiliki ambisi besar untuk menang di hadapan pendukung sendiri. Namun, lanjut dia, ambisi yang sama juga dimiliki Bajul Ijo yang sedang mengincar kemenangan ketiganya musim ini.

"Kami harus fokus pada segalanya karena bermain di Parepare itu sangat sulit. Mereka akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan," ujar Tavares dikutip dari laman resmi I.League.

Tavares menekankan bahwa pengalaman menangani PSM bukanlah keuntungan untuk Persebaya, karena situasinya sudah berbeda.

PSM sudah melakukan penyegaran di tim, yang mana pemain-pemain anyar masuk untuk memberikan warna tersendiri.

"Penting bagi kami untuk tetap fokus bukan hanya pada pemain-pemain yang sudah kami kenal dengan baik karena sekarang situasi, pelatih, dan gagasan mereka berbeda. PSM juga mendatangkan banyak pemain baru," tutur Tavares.