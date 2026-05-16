menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSM vs Persib Jadi Laga Penentuan, Bandung Dijaga Ribuan Personel

PSM vs Persib Jadi Laga Penentuan, Bandung Dijaga Ribuan Personel

PSM vs Persib Jadi Laga Penentuan, Bandung Dijaga Ribuan Personel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Euforia Bobotoh setelah Persib bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polrestabes Bandung mengantisipasi euforia pertandingan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar yang bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Meskipun digelar di luar Bandung, antusiasme Bobotoh—julukan suporter Persib—diprediksi akan membludak mengingat ini adalah laga penentuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan kepolisian menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk mengantisipasi membludaknya Bobotoh di sejumlah titik keramaian.

Baca Juga:

Ribuan personel disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama laga berlangsung. 

Petugas akan ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi pusat berkumpulnya Bobotoh, seperti kawasan Flyover Pasupati, Cikapayang Dago, Taman Balubur, Jalan Ir H Djuanda, hingga kawasan pusat kota.

"Kami akan menempatkan personel sama dengan yang kemarin, hampir 2.500 sampai 3.000 personel dikerahkan untuk sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadinya keributan seperti di daerah lain. Alhamdulillah, Bandung kemarin sangat aman," kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Baca Juga:

Selain menyiagakan personel, polisi akan menerapkan pola pengamanan seperti laga sebelumnya.

Polisi bakal melakukan pagar betis di sejumlah titik rawan kerumunan Bobotoh.

Sebanyak tiga ribu personel polisi berjaga di pusat berkumpulnya Bobotoh saat laga penentuan PSM vs Persib, Minggu besok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI