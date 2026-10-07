PSPK 1 dan 2 Segera Berlaku, Emiten Perlu Percepat Persiapan Data Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Emiten di Indonesia memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk menyiapkan sistem dan data keberlanjutan sebelum Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai 1 Januari 2027.

Standar tersebut menuntut data keberlanjutan yang dapat ditelusuri hingga dokumen sumber serta terhubung dengan laporan keuangan.

Hal itu mengemuka dalam seminar “Navigating PSPK 1 & 2: Road to 2027 Sustainability Disclosure” yang digelar TruCarbon bersama Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) secara daring.

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Para pembicara menekankan pentingnya perusahaan segera membangun sistem pengumpulan data agar siap memenuhi standar pengungkapan baru.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana Nugraha mengatakan kesiapan data menjadi salah satu pekerjaan utama emiten.

“Sustainability disclosure makin dekat dengan financial reporting dan investor decision making. Penting buat kita memastikan bahwa data tersedia dengan lengkap, utuh, governance yang jelas, ownership di internal perusahaan juga jelas, proses pengumpulan data juga valid dan reliable, dan juga ada keterhubungan antara tim sustainability dan tim lainnya,” katanya.

Kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan sebenarnya telah berlaku bagi emiten, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan publik sejak 2019 melalui POJK 51/2017. Perubahan yang dihadirkan PSPK 1 dan 2 terletak pada standar teknis penyusunannya.

Kedua standar tersebut disahkan Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025 dengan mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 dari International Sustainability Standards Board (ISSB).