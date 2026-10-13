PSPS Pekanbaru Pimpin Klasemen Liga 2, Wako Agung: Dukungan Masyarakat Beri Energi Positif

jpnn.com - PEKANBARU - PSPS Pekanbaru berhasil memuncaki klasemen sementara Liga 2. PSPS Pekanbaru bertengger di posisi teratas klasemen setelah menambah tiga poin berkat kemenangan atas PSMS Medan 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution.

Tim berjuluk Askar Bertuah itu mengoleksi 12 poin, sama dengan raihan Persikad Depok.

Namun, tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu unggul dalam selisih gol sehingga berhak menempati puncak klasemen sementara.

Keberhasilan ini membuat PSPS Pekanbaru terus bersaing di papan atas klasemen.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif pencapaian klub.

Menurut dia, kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan bukan sekadar tambahan poin, tetap menjadi kebanggaan sekaligus suntikan semangat bagi masyarakat kota itu.

“Alhamdulillah (PSPS Pekanbaru) di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaa bersama,” ujar Agung, Selasa (13/10).

Agung mengatakan bahwa antusiasme suporter dan dukungan masyarakat merupakan energi penting bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan.