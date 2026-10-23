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PSS Keok dari Persik, Huistra Berdalih Pemain Belakang Jadi Biang Kerok

PSS Keok dari Persik, Huistra Berdalih Pemain Belakang Jadi Biang Kerok
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Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. Foto: psssleman

jpnn.com - KEDIRI - PSS Sleman kembali menelan pil pahit di Super League 2026/2027.

Kekalahan 1-2 dari Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10), memperpanjang catatan buruk Super Elang Jawa yang kini sudah empat kali tumbang dalam enam pertandingan.

Pelatih PSS Pieter Huistra menyoroti kesalahan lini belakang sebagai salah satu penyebab timnya gagal membawa pulang poin.

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Huistra menilai anak asuhnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan, terutama setelah mencetak gol balasan.

Menurutnya, PSS memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan hingga membalikkan keadaan.

"Untuk gol kedua Persik adalah akibat dari kesalahan pemain belakang. Seharusnya bisa lebih fokus," kata Huistra seusai pertandingan.

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Pelatih asal Belanda itu juga menyesalkan mudahnya gawang PSS kebobolan.

Dia menilai gol kedua Persik seharusnya bisa dihindari jika para pemain mampu menjaga konsentrasi.

PSS Sleman menelan kekalahan dari Persik Kediri. Pelatih Pieter Huistra berdalih adanya blunder di lini belakang menjadi penyebab kekalahan.

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